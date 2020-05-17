京促各國函世衛 拒商台參與

《外交政策》雜誌披露的文件顯示，北京希望各國政府簽署的密函提到，台灣參與WHA問題應根據「一中原則」來處理，台灣當局拒接受「一中原則」才導致無法參與WHA，本次大會不應考慮任何爭議議題，又強調「面對空前的挑戰，我們應聚焦在拯救生命，而不被政治操作分心」。報道還引述消息稱，日前美國在日本支持下說服澳洲、英國、加拿大、法國、德國、新西蘭等西方盟國，共同要求譚德塞邀請台灣參加WHA，但有迹象顯示歐洲各國為避免疫情期間在世衛上演惡鬥，傾向將台灣議題延至秋天處理。

台斥北京「以疫謀霸」

另外，針對新華社稱匈牙利外長西亞爾托15日與中國外長王毅通話時表明，匈牙利不支持台灣加入世衛組織。對此中央社引述台外交部發言人歐江安表示，北京的行徑是「以疫謀霸」，透過援助防疫物資要脅匈牙利等國不要支持台灣參與WHO。早前陸方多次指控台灣「以疫謀獨」。