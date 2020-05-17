台總統府電腦疑遭黑客竊密 密件遭改動散播 含「蔡總統分贓」「打賴」內容

《聯合報》報道，負責台灣總統府報道的記者前日收到兩封署名「ser lo」、帳號為「tsailoser@gmail.com」的電郵，附有多個文件，標題為「蔡總統密室協商來分贓」、「打賴路徑說明」、「對決談參攻擊版」、「質疑賴」等，當晚總統府報案後，昨日記者又再收到「打賴路徑說明」與「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」系列檔案。「賴」應指曾與蔡英文競逐民進黨黨內初選提名落敗的前行政院長賴清德，他即將成為副總統。

似蔡幕僚準備資料 警方偵辦

中央社報道，文件內容似為上月1日、8日、22日蔡英文與行政院長蘇貞昌每周三固定會面之前，幕僚幫蔡英文準備的資料。Google已對Gmail用戶發出危險郵件警告，呼籲使用者不要點擊鏈接，不要下載附件，若認識改名寄件者，不用回覆電郵。

總統府促傳媒勿引用

台通訊會：報道或處罰

總統府發言人室前晚指出，傳媒記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」的會議記錄形式文件，透過電郵以黑函形式散布，經了解此信件為偽造文件，內容屬臆測、拼貼，並非事實，請各傳媒勿引用。

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）昨發新聞稿稱，廣播電視媒體進行報道應落實事實查證，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序或善良風俗者，最高可罰款200萬元新台幣（約52萬港元）。

國安人士：具政治目的

國安人士表示，不同於一般黑客手法，這次事件是對方把竊取來的資訊變造，再有層次地發給特定媒體，而挑選在520前發動，帶有政治目的的意圖十分明確，是典型的「認知空間作戰」，即透過操作真假難辨的訊息，造成敵方內部紛擾、紛亂的手法。國安人士指出，今次攻擊疑似由境外黑客入侵，再透過可能熟悉提問政情與媒體對象散發。

民進黨立委：攻擊來自大陸

立法院外交及國防委員會的民進黨立委王定宇表示，經查證這些攻擊都是來自大陸，提醒黑客對象不止是政府，還包括民生、交通設施，這顯示出中共對台灣的威脅具體而實在。