駐京周記：天安門防疫防記者

「光明正大」採訪機會因疫改變

事實上能否進入天安門地區採訪和拍照頗令外媒記者困擾，不止一名外籍記者表示，在進入天安門地區安檢站時，見到護照簽證一欄有「記者」標註，安檢人員就會質疑進入天安門地區採訪的目的，並由執勤警察進一步查證。警察會告知，若到天安門地區採訪，需持天安門管委會開具的證明。不過，很多記者會嫌麻煩或因時間不許可而放棄。原本兩會期間是唯一一次不需持天安門管委會證明，「光明正大」在廣場採訪的機會，但今次只怕又會有所改變。

有外媒記者曾向筆者求證關於天安門管委會證明一事，問是否有意或區別對待外媒。不過，就筆者所知，安檢站及天安門地區執勤的警察，對中外記者都很「敏感」。筆者前兩年曾參加大會堂一場領導人會見活動，午間外出吃飯，返回時就算持官方發的採訪證也不獲通行，最終要向大會堂求證後，才讓筆者進入。2018年1月，雲南魯甸「冰花男孩」受中國長安網邀請進京參觀天安門升旗活動，內地記者聞風而至也被警察阻止。中國長安網是中央政法委官方新聞網站，算是警察的上級機構。

關於天安門地區禁止出鏡採訪的規定，印象中應源於2004年實施的「天安門地區管理規定」，但在04或08年版本中，均未要求記者在天安門地區採訪需提前向管委會報備。在平日執行過程中，有時又要看安檢或警員是否有靈活性。帶着整套裝備出示記者證，肯定會被阻攔；但現在採訪設備日新月異，「一部手機走天涯」，除非所有進入廣場的人都不能使用拍照設備。其實一個「高度自信」而開放的國家，更應該敞開懷抱溝通和交流，沒必要「防火防盜防記者」。

明報記者

（抗疫新階段）