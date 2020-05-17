吉林市再2宗確診 5官員免職

舒蘭進戰時狀態 採最嚴格管控

吉林省衛健委消息，全省新增本地確診病例2宗，其中吉林市一人是在醫院上班，令人擔憂出現上月哈爾濱1傳數十人的事件，當時亦有多名醫護人員中招。吉林市公布，現有本地確診病例的密切接觸者911人，均在指定地點隔離醫學觀察。當地亦發出通告，從今起全市所有個體診所、門診部暫停營業，就診者需到各相關醫療機構就診；凡是發熱病人一律到發熱門診就診。

另外，澎湃新聞引述舒蘭市長金華昨稱，舒蘭市全面進入戰時狀態，採取最嚴格的管控措施，對居民小區和村屯全部實施封閉管理，外來人員及車輛一律禁止入內，每個小區和村屯只保留一個出口，截至目前，共封閉農村村屯1205個，住宅樓1103棟。

目前舒蘭市是內地唯一一個高風險地區，而另外4個中風險區域分別是吉林市豐滿區、船營區，瀋陽市蘇家屯區及武漢市東西湖區。昨日，「吉林發布」稱，免去吉林市衛健委副主任劉世君、舒蘭市衛健局局長岳曉燕、舒蘭市公安局政委耿建軍、舒蘭市疾病預防控制中心主任劉韓印及吉林市豐滿區疾控中心主任徐子彪等職務。

孫春蘭赴吉林研加強防控

新兼任舒蘭市委書記的吉林市副市長張靜輝，昨開會強調要迅速進入戰時狀態，自覺扛起政治責任，以刻不容緩的姿態同時間賽跑，堅決扭轉工作被動局面。新華社報道，早前赴黑龍江調研指導防疫的國務院副總理孫春蘭，13日晚已趕赴吉林，並實地考察吉林市舒蘭市、豐滿區的社區等，4天召開5場座談會，研究完善和加強各項防控工作。

（綜合報道）

（抗疫新階段）