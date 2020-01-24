華駐法使館Twitter漫畫諷特朗普防疫 內地學者：外交官風格轉變 美專家：播不信任種子

漫畫配文：特朗普為什麼逃跑？

觀察者網引述這則配文為「特朗普為什麼逃跑？」的8格漫畫，漫畫開篇，一個代表着「地球」的壯漢，大汗淋漓地與另一個胳膊上寫有「COVID-19」（新冠肺炎）的壯漢扳手腕，寓意全球如今正與新冠病毒展開艱難鬥爭。「地球」背後還有包括「非政府組織」（NGO）、「世衛組織」（WHO）以及有紅十字圖案「醫護人員」的助力，他們共同幫助地球對抗「新冠病毒」。然而，另一個穿著美國星條旗，髮型與美國總統特朗普相似的漫畫角色出現在一旁，他看着眾人抗疫，發出「Ha」的聲音。隨後，他雙手一攤說：「Just Flu（只是流感）！」

特朗普此前曾多次將新冠疫情比作「流感」。漫畫中的這句話讓眾人的腦袋上充滿問號，「新冠病毒」則露出微笑，開始衝向星條旗角色，後者急忙逃跑，慌亂之中頭髮也掉了下來。兩人追趕的階梯，則分表代表着月份，和美國的新冠病毒確診病例。截至目前，美國的確診病例已超過140萬宗，佔全球確診數的近三分之一。

另諷美共和民主兩黨攻擊中國

這條推文引來了不少網友評論，有人質疑中國「政治宣傳」，也有人為使館這樣的宣傳方式叫好。同日，使館又在Twitter上發了一張圖，繼續諷刺美國近期針對中國的指摘。畫面中，象徵美國共和黨及民主黨的驢子及大象，正不斷射箭攻擊代表中國的大熊貓。大熊貓感到困惑之餘，共和及民主兩黨的攻擊同時亦誤中對方。

使館曾因批西方抗疫被法外長召見

4月時，使館曾因使館網站刊出《把顛倒的事實再顛倒過來——一名中國駐法使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察》一文，引起法方不滿，法國外長勒德里昂罕有緊急召見中國駐法大使盧沙野抗議。文中匿名外交官狠批西方國家對疫情反應遲緩，指摘護老院的工作人員「一夜之間拋棄工作，讓病友在飢餓和疾病中死去」。中方解釋文章實際上針對西班牙。最後法方表示解除了誤會，並重申多邊合作必要性。

繼中國外交部發言人趙立堅早前在Twitter質疑「美軍帶來病毒」後，駐外大使館和外交官的近期一波言論引發關注。BBC中文網指出，與中國傳統外交官的謹慎、保守相比，這些外交官傾向於主動展現對抗風格，並且多使用Twitter發表言論。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這一風格轉變「體現了中國外交隊伍的代際變化」，是對西方「曲解和污名化中國的反擊」。《紐約時報》則引述美國亞太事務前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）說，從長遠來看，這種趨勢正在播下不信任的種子，並且將損害中國的自身利益。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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