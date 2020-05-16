1傳29 吉林瀋陽逾8000人隔離 新一波爆疫源 舒蘭市書記遭免職

吉林省委昨晚宣布決定，由吉林市副市長張靜輝兼任舒蘭市委書記；免去李鵬飛舒蘭市委書記職務。

新個案足迹遍超市酒店小區

5月7日吉林市屬下舒蘭市一名45歲公安局洗衣女工確診後，至今累計傳染29人。《南方都市報》報道，前日（14日）新增4宗確診病例均是洗衣工夫婦的關聯病例，4人的活動追蹤紀錄也已被通報。其中病例一曾8次購物，到過藥店、超市、農貿大廳等。病例二是清潔工，曾連續數日到吉林市豐滿區全季酒店及5個小區做清潔工作。病例三曾到醫院及外出就餐。病例四76歲，曾外出購物。4個案中有一人的居住地是吉林市船營區，船營區隨即宣布自昨日起，將風險等級由低風險調整至中風險。目前，舒蘭市為高風險地區，吉林市豐滿區、船營區為中風險地區。

央視新聞報道，截至昨日上午，吉林市已排查確診病例相關人員5568人，追蹤到26名確診病例的密切接觸者686人，其中舒蘭市408人，均已採取隔離醫學觀察措施。遼寧瀋陽亦已隔離觀察7500多人並做核酸檢測；同時暫停中學高一高二、初一初二等非升學年級的復課計劃，「嚴禁擅自開學」。當地周三（13日）已發通告，要求對4月22日以來吉林市到瀋陽者改為一律集中隔離21天，須做3次核酸檢測。目前，吉林和瀋陽兩市已有超過8000人被隔離。

為了應對可能會出現大批人員需要收治的情况，吉林醫藥學院附屬醫院（465醫院）已被徵用為新冠肺炎定點收治醫院。《北京青年報》指，醫院導診台的工作人員已確認該消息，表示已接到通知，從昨日起醫院已不接診；目前醫院正進行清退工作，病人直接辦理出院或轉院，收治新冠病人的具體規劃未明。

省委書記稱吉林舒蘭「主戰場」

「吉林發布」消息，吉林省委書記、省疫情防控工作領導小組組長巴音朝魯昨主持召開疫情防控工作領導小組會議，強調要「抓緊抓實抓細」疫情防控工作，迅速遏制疫情勢頭，盡快穩住疫情局勢，以「主戰場」形容吉林舒蘭形勢。吉林市政府新聞辦官方微博稱，吉林市昨已進一步強化疫情管控，要求在城區或周邊單位上班的人，須在公安檢查站出示工作證明登記出城，同時城區客運班線、旅遊包車一律禁止出城。城區其他前往外地人員須持有48小時內自費核酸檢測陰性報告和所在單位、社區開具的自我隔離證明，方可登記出城。

大連發緊急提醒 籲勿往瀋陽

遼寧省大連市雖未受影響，昨日發布緊急提醒，建議市民近期不要前往瀋陽市；如因故必須前往，在瀋陽期間要盡可能減少外出或與他人接觸，做好防護措施；亦不建議瀋陽市民到大連。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676