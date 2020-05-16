台料今年無緣世衛大會 迄未收邀請函 稱努力至最後一刻

中央社報道，台灣曾於2009至2016年連續8年受邀以觀察員身分參加WHA，但世界衛生組織（WHO）秘書處近日屢稱會員國對台灣參與案「缺乏政治共識」。台灣的15個邦交國，除僅具觀察員身分的梵蒂岡，均已就討論台灣參與WHA向WHO秘書處完成正式提案。

報道：或僅有限度辯論台灣參與案

知情人士指出，提案可能面臨4個處理「劇本」，一是世衛總幹事譚德塞突然「覺醒」，並在各國力促下決定秉持專業中立，邀請台灣出席，但從WHO秘書處對外發言判斷，此劇本實現的可能性趨近零；二是經協商會員國決定以「有限度辯論」的方式處理提案，類似情况過往3年曾出現過，辯論的形式可以是「2對2」、「3對3」等，估計大部分會員國應可接受此方案；三是舉行大型辯論或投票表決，但因今年採取視像會議形式，在缺乏經驗的情况下屆時場面恐會失控；四是若WHA在11月左右復會，議程有望不大幅受限於疫情相關議題時，大會討論台灣參與案。

美205眾議員函譚德塞促邀台出席

台灣衛福部長陳時中昨受訪指出，仍未收到WHA的邀請函，每一年參加WHA都非常困難，但因參與有其重要健康意義，「會持續努力到最後一刻」。陳時中在一個記者會上表示，WHO等應該站在人性、人權上考慮，維護世界健康，「我們力爭的，並不是要跟誰對抗，我們當然需要朋友來幫忙，讓我們的聲音發出去，但更重要的是全民的共識，是否站在自由民主跟人權的一方」。同場的台灣外交部次長謝武樵被問到會否與北京就此問題談判，他說台灣參與世衛是「我們自己的權利，我們代表自己的人民」。

另外，美國聯邦眾議院205名議員周四（14日）聯名致函譚德塞，要求世衛邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA，並參與世衛專家技術會議。信函提及，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議均未賦予北京代表台灣人民的權利。