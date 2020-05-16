北京聞風：美國挑「敘事之戰」 中國應戰兩目的 ／文：鍾鳴九

特朗普圖轉嫁防疫問責壓力

中國人民大學國際關係學院副教授左希迎對筆者表示，他更傾向於將近期中美輿論之爭表述為關於疫情的「敘事之戰」。對於其發生的原因，吉林大學公共外交學院副院長孫興傑認為，由於美國的疫情見頂，美國國內政治必會進入釐清責任的階段；加之美國大選臨近，民主黨議員想向總統特朗普追究，特朗普便將責任推給中國。

對於美國發起的強烈輿論攻勢，左希迎說：「在美國這種反應之下，中國做什麼都很難。」他認為，中國應對這場「敘事之戰」的目標預期無非兩點：一是希望中美能在防疫上展開合作；二是美國應在輿論上實事求是，不抹黑中國，不向中國無理轉嫁施壓，從而為中美關係的發展創造比較好的輿論環境。

梳理近期中國外交部等官方表態可知，「擺事實、講道理、尊科學、守理性」仍是中國應對的重要策略與手段。比如，中方多次通過詳細列舉中美各自應對疫情的時間線，嘗試證明中國在早期及時向美通報疫情。中方亦清晰表達了對中美「合則兩利，鬥則俱傷」的一貫立場。華春瑩日前指出，中方一向認為，這個世界上不同文明制度之間是完全可以和諧共存、相互借鑑、共同進步，「中美彼此不是敵人，也不應該成為敵人或對手，應該成為攜手抗擊疫情的戰友」。

值得注意的是，中美目前的「敘事之戰」並未擴至其他領域。近日，中美經貿高級別磋商雙方牽頭人舉行通話，雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。有分析人士指出，在全球產業分工協作的既定格局下，中美很難真正割裂；而且企圖割裂中美對世界整體而言亦是消極撕裂。對此，中國多領域深有共識。

爭論未擴其他領域 貿談仍重合作

不過，中美關係的確在近年來出現摩擦與困難。孫興傑表示，疫情這隻「黑天鵝」進一步加劇中美的摩擦面，雙方面臨一系列挑戰和問題，需要重新定位和適應。但是，正如中國俗語所言，辦法總比困難多。關鍵在於，美國是否能對中美關係的前景及其對世界的影響形成目光深遠的共識，而不是任由部分只為政治利益而肆意破壞中美關係的政客登台唱戲。

文：鍾鳴九