中共高層傳記作家 葉永烈病逝

享年79 《十萬個為什麼》主要作者

葉永烈1940年8月30日生，浙江溫州人，18歲開始發表科學小品。就讀於北京大學化學系時期，葉應出版社邀請為《十萬個為什麼》撰稿，他曾在專訪中透露，1961年出版的5個分冊共947個「為什麼」，自己寫了326個，涉及化學、天文氣象、生理衛生等，稿費1600多元人民幣，在當年是可觀收入。

科幻小說被批鬥 轉向紀實文學

1983年內地「清除精神污染」運動中，葉永烈的偵探科幻小說《黑影》被批「違背四項基本政治原則」，促使他轉而以中國當代政治、政要為主要對象的紀實文學寫作。2016年文革50周年時，葉永烈曾參加香港書展，感嘆年輕人不知「四人幫」，以為是「四個互相幫忙的人」。

葉永烈的紀實文學作品甚豐，與他的科普作品相當，包括《四人幫興亡》、《陳伯達傳》、《鄧小平改變中國──1978：中國命運大轉折》、《他影響了中國──陳雲全傳》等。

被點名為江澤民撰傳 退出未言原因

葉永烈說，給政要作傳，有他自己想寫的，也有有關方面邀請他寫的；像為江澤民寫傳，就是「他們點名我去的」。不過，在2001年「因為種種原因」，他退出了江澤民的傳記寫作。