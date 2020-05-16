兩會前瞻：政治局：今年要緊扣建成小康目標

央視報道，會議認為，新冠疫情發生後，總書記習近平「領導全黨全軍全國各族人民，經過艱苦卓絕的努力，武漢保衛戰、湖北保衛戰取得決定性成果，疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效」。

會議強調，當前全球疫情和世界經濟形勢仍然嚴峻複雜，中國發展面臨的挑戰前所未有；要做好今年的政府工作，要在今年在常態化疫情防控前提下，堅持穩中求進工作總基調，全面落實「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉）任務，堅定實施擴大內需戰略，維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

京加強保安 入城列車須二次安檢

另據中通社報道，北京保安措施已全面啟動，等級和範圍均高於往年。日前，北京市多區對兩會的服務保障工作提出要求，並繼續實行高等級的社會面防控，包括在繁華街區、大型商場等重點地方防範控制，赴京列車乘客開始須通過二次安檢及防疫健康檢查。《北京日報》引述交通部門消息，從下周起，市區部分道路將實行臨時管制，地鐵車站也將加強安檢，乘客進站安檢時間將增加，提醒市民提前出門。