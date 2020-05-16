衛健委談5種疫苗進展：2500人疫苗測試 未見重大不良反應

《新京報》引述國家衛健委副主任曾益新稱，截至目前，各個項目中一期二期臨牀試驗共有2575名志願者已接種。其中，一期臨牀試驗已有539名志願者完成接種，部分已獲得初步安全性和保護性抗體產生的數據。二期臨牀試驗則已有2036名志願者完成接種，正進行安全性、有效性等評估。

最快7月完成試驗

「在這些項目的臨牀試驗過程中，目前我們沒有收到有重大不良反應的報告。按照計劃，如果一切順利的話，這幾個項目應該在今年7月份陸續完成。」曾益新表示，除了上述重組腺病毒載體疫苗和滅活疫苗，其他幾項疫苗研發亦正順利推進，研究過程中效果不理想的已作調整，進展較快的已開始向國家藥監局藥審中心遞交申報資料，預計下月開始會有其他項目獲批准，進入臨牀試驗階段。

據新華社引述世衛5月5日發布的文件顯示，全球目前有個8個新冠病毒疫苗項目進入臨牀試驗階段，另有100個項目處臨牀前研究階段。疫苗可分為腺病毒載體疫苗、滅活疫苗、核酸疫苗、重組蛋白疫苗、減毒流感病毒載體疫苗5個範疇，目前只有前兩者進入臨牀試驗階段。

（抗疫新階段）