3歲女喝大頭奶粉 父稱聲音長期沙啞

永興縣多名家長近日發現子女身體出現濕疹，體重下降，頭骨畸形酷似「大頭娃娃」，還有不停拍頭等異常舉動，經醫生診斷他們普遍缺乏維他命D、發育遲緩，患上佝僂病。涉事幼童均曾食用「倍氨敏」，作為固體飲料所含的營養成分有限，無法滿足兒童發育所需，而其假冒的特醫奶粉（特殊醫學用途配方食品）是透過食品技術調整成分，滿足患有特殊疾病或特定醫療狀况嬰兒的營養需求。

兩度投訴 第二次被指證據不足

《齊魯晚報》報道，郭先生的3歲女兒曾喝了89罐「倍氨敏」，是近期受害兒童中使用該產品最多者，「我們孩子從會說話到現在，喉嚨一直是沙啞的」。女童6個月大時被查出對牛奶過敏，醫生建議食用氨基酸奶粉。家人到永興縣最大的母嬰店愛嬰坊，在導購員的推薦下買了「倍氨敏」，郭先生當時曾對包裝上的「固體飲料」字樣提出疑問，導購員表示這個等同於奶粉。女童一直發育遲緩，家人去年12月才對「倍氨敏」起疑，再去愛嬰坊發現該產品已全部下架。他們向有關部門投訴，收到兩次回應，第一次是要求去做筆錄，第二次稱此事證據不足。

湖南成立調查組徹查

中新社報道，國家市監總局網站前晚發文指出，固體飲料是普通食品，不是嬰幼兒配方奶粉，更不是特醫奶粉，其蛋白質和營養素含量遠低於後兩者，根據內地《食品安全法》，嬰幼兒配方奶粉、特醫奶粉屬於特殊食品，在中國實行嚴格註冊管理和出廠批批檢驗，質量安全有保障，提醒消費者選購嬰幼兒食品，要注意查看標籤、標識，選購合適的產品。新華社稱，湖南省政府已責成省市場監督管理局、郴州市等組成調查組對涉事商家徹查，將根據調查結果依法從嚴從重處罰，並及時向社會公布。

另據新浪網報道，「倍氨敏」生產商為湖南唯樂可健康產業公司，其公司法人、第一大股東、實際控制人肖詩弧曾是澳優高層。澳優回應稱，肖詩弧2016年離開公司後，澳優與肖及其關聯公司沒有任何股權關係。不過，肖詩弧擔任法人的另一家公司美優高乳業公司目前依然是澳優的經銷商。

（綜合報道）