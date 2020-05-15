全國人大：禁食野味不包魚類兔鴿

澎湃新聞報道，全國人大強調，2月通過的《決定》具法律效力，各級政府及其有關部門應保證《決定》有效實施。對於如何貫徹落實，全國人大稱，全面禁食野生動物需要注意把握好界限，一是魚類等水生野生動物不禁食；二是一些動物（如兔、鴿等）的人工養殖時間長，民眾廣泛接受，屬家禽家畜可供食用；三是因科研、藥用、展示等特殊情况作非食用性利用。

對受影響養殖戶給予補償

全國人大指出，《決定》作上述規定，既貫徹體現全面、從嚴禁食野生動物的精神，又符合實際出發。此外，國家重點保護經濟水生動植物資源名錄、國家畜禽遺傳資源目錄是《決定》實施所必須的配套目錄。

全國人大同時表示，《決定》充分考慮可能會對養殖從業者產生的影響，提出對部分受影響的農戶，要求有關地方政府應當支持、指導，幫助他們調整、轉變生產經營活動，並給予一定補償。