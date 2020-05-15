兩會前瞻：兩會駐地設核酸檢測採樣點

北京電視台新聞節目《北京新聞》報道，北京市委書記蔡奇和市長陳吉寧13日到兩會駐地檢查全國兩會服務保障工作。他們去了北京飯店駐地、北京會議中心駐地，畫面顯示，駐地入口設體溫檢測、安全檢查設施，同時配備了防疫人員。在會議室的話筒、保障車輛等都要消毒，保障車輛的司機也戴着口罩。在駐地餐廳，每個餐桌均設置一張椅子。餐廳外放置即棄手套、體溫計、口罩袋等防護用品。此外，還有《北京市生活垃圾分類》的冊子。駐地還有核酸檢測採樣點。

蔡奇在檢查中指出，這次全國兩會是在常態化疫情防控的特殊背景下召開的，要時刻繃緊防控這根弦，加強駐地管理，做好健康監測，完善應急預案，發現突發情况及時處置報告。

消息：參會記者可網看直播片

至於參加本次兩會報道的記者將以何種方式參與，至今尚未完全確定。本報獲悉，對於報名參加的記者，若審批通過則會發放一個用戶名與密碼，記者可以通過該ID進入本次大會架設的網站，觀看大會直播影片及官方公布的相關文件，並可下載資料和報告文件。

但這些記者中，除央視、新華社等官媒外，其他絕大部分不能進入大會堂或作線上採訪。而小部分獲准進行線上採訪的記者，可能會被集中在梅地亞新聞中心進行。進入梅地亞新聞中心前，記者可能會提前納入統一安排，並依規定作核酸檢測，一來等待檢測結果需時，二來也可以避免有其他不確定的接觸。

明報記者