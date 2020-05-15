環時：京擬懲美反華濫訴議員 外交部促美停污衊抹黑專注抗疫

稱美國有人抗疫不力卸責

針對媒體求證中國政府準備懲戒對華「濫訴」的實體和個人，趙立堅在例行記者會上說，美國一些人自己抗疫不力，辜負了美國民眾信任，卻不認真思考如何改進工作，反而大搞諉過於人、推卸責任的政治操弄，想方設法對中國提出濫訴、搞所謂追責。他又稱，中方敦促美方停止對中國的誣衊抹黑，停止審議推進有關反華議案，制止針對中方的濫訴行為，把精力更多放到抗擊疫情和維護美國人民生命健康上去，不要再搞這種無聊的指摘遊戲。

4月14日，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）推出《為新冠病毒受害者追求正義法案》，允許美國人對中國提出私人訴訟。4月16日，共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）提出《2020年追究中國共產黨感染美國人責任法案》，要求剝奪中國在美國的主權豁免。一天後，共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）等人也提出類似法案，要求「北京對美國人民因為新冠肺炎承受的傷害負起責任」。共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）也要求就疫情對中國進行追責索賠。

自由觀察入稟對華索償百萬億

另外，4月17日，美國保守游說組織「自由觀察」（Freedom Watch）聯合創辦人拉里•克萊曼（Larry Klayman），向德州北部法庭提交起訴書，將「自由觀察」和總部位於德州的體育攝影企業Buzz Photos列入原告名單，要求中國政府賠償逾20萬億美元（約156萬億港元）。4月21日，密蘇里東部聯邦地區法院提起針對中國政府、中國共產黨、中國國家衛健委、中國科學院和武漢病毒研究所等的訴訟。

《環球時報》報道，13日從相關消息人士獲悉，中國政府已着手準備對一些炮製反華議案的國會議員、密蘇里州及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。該報又引述中國社會科學院美國外交研究室主任袁征說，中方一再強調，中美合作是互利共贏的，「但是我們也不能一再退讓，絕不能容忍有些人毫無原則地對中美關係造謠生事。」他說，對於這些無端造謠生事破壞中美關係、死不悔改，進而在美國國內撈取政治利益的政客，要堅決進行打擊。

依國際慣例，主權國家對外國實體及個人的懲戒方式，包括金融制裁、貿易制裁，以及實施入境禁令和資產凍結等手段。目前暫不清楚中國將以何種方式懲罰美國政客和實體。去年，因為對台灣軍售，中方宣布制裁參與售台武器的美國公司。

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