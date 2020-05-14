全球最大新冠疫苗生產車間建成

新冠疫情爆發後，中國第一時間啟動全病毒滅活疫苗的研發和生產工作。澎湃新聞報道，中電四公司自農曆新年期間開始，陸續承擔了多個國內首批全病毒滅活苗高級別生物安全疫苗生產車間的總承包建設工作。中國電子12日宣布，首家人用P3生物醫藥生產車間項目的建成；在內地目前尚無針對人用疫苗的高級別生物安全生產車間的建設標準背景下，這也填補了內地重大疫病防控在疫苗領域的生物安全空白。

康希諾疫苗申在加生產

另路透社報道，NRC表示，將擴大蒙特利爾的一家政府工廠生產線，用於生產康希諾的新冠候選疫苗，康希諾正準備向加拿大衛生部申請臨牀試驗。康希諾研發的疫苗是幾種已進入臨牀試驗階段的新冠候選疫苗之一。NRC稱，康希諾的疫苗使用NRC開發的一種細胞株生產，雙方自2013年以來一直合作。康希諾曾用相同的細胞株開發伊波拉病毒疫苗。

對於中加之間的醫療合作，外交部發言人趙立堅昨回應稱，新冠疫情發生以來，中國和加拿大互相支持、互相幫助，積極開展應對疫情合作。趙立堅說，疫苗研發對疫情防控至關重要，是人類戰勝疫情的關鍵。中方正同包括加拿大在內的世界各國積極開展藥物及疫苗研發國際合作。

（抗疫新階段）