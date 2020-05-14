1傳22 吉林市封城 關娛樂場所禁聚餐

出城須先嚴格自我隔離

這一波最先出現疫情的吉林市轄下舒蘭市，7日爆發首例本地確診病例。吉林市昨日通報，12日新增6名確診者，都曾在市內多處活動，全市累計本土確診病例21宗。其中包括舒蘭市14宗和吉林豐滿區7宗；累計報告本地確診病例的密切接觸者367人已全部被隔離。

吉林市當局昨日發出公告，城區比照高風險地區，按照「內防擴散、外防輸出、嚴格管控」的要求，進一步強化疫情管控措施。包括強化全面排查，對確診病例密接人員、境外返吉人員和高風險地區旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查，做到不漏一戶、不落一人。以居民小區、村為單位，全面實行封閉管理。赴外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

小區全面實行封閉管理

公告還要求，所有藥店、診所停售退熱、抗病毒、抗生素類藥品，診所禁止接診發燒病人，而引導患者至定點醫療機構發燒門診就診；全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、浴池等人員聚集場所一律停止營業。機關企事業單位一律禁止堂食。營業性餐飲單位就餐人員每桌不超過3至5人、間隔1米以上。

吉林市決定即日起強化吉林市城區教育教學活動管控措施，《人民日報》報道，當地已禁止校內外所有聚集性活動，如教育教學、集訓、各類培訓教學、補習、比賽、考試等，已經復學的學生一律轉為網上授課。另根據吉林省新型冠狀病毒疫情防控工作要求，自昨日6時起至另有通知時止，暫時停辦吉林站始發及經由旅客列車的旅客乘車業務。另新華社稱，當地所有客運班線、旅遊包車亦告停運。

舒蘭市疫情至今源頭仍然成謎。《健康時報》微博報道，最早感染的舒蘭公安局洗衣女工，其丈夫也在舒蘭市公安局工作，4月28日前後開始出現鼻塞、流涕、咽癢症狀，5月8日核酸檢測陽性。此前，他正常上班，曾和多名同事一起執行任務。不過該市公安局人員拒透露公安確診人數，僅稱不影響警力出勤。

（綜合報道）

（抗疫新階段）