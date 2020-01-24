全國政協收300防疫提案

新華社報道，新冠病毒疫情發生以來，全國政協提案委員會按照全國政協要求開展系列工作。2月13日，提案委員會響應醫衛界委員所提倡議，召開主任電話會議制定相應舉措 ；對有關疫情防控以及其他時效性較強的提案及時分類處理，第一時間送有關部門，並納入提案審查程序，確保所提意見建議發揮作用。

聚焦疫情防控 川滇兩會閉幕

中新網報道，四川和雲南的省級兩會昨閉幕。至此，因疫情而推延3個月，31個省份的省級兩會均落幕。和以往相比，兩省兩會會期較壓縮，雲南省人大會議由過去要召開5次全體會議減為3次。疫情防控成兩省兩會重要議題。四川省政協共收到疫情防控和經濟社會發展相關提案逾百件，政府工作報告更在開篇就聚焦疫情防控。雲南省政府工作報告則提出改革疾病預防控制體系，健全重大疫情、公共衛生應急管理和救治體系。

對於全國兩會的形式，央視報道，國務院常務會議昨披露，各相關部門將透過視訊旁聽人大代表審議政府工作報告的各個小組會議直播，全程聽取意見建議。各部門要成立兩會工作專班，設置代表和委員熱線電話，專人值守。對代表和委員來電記錄，在大會閉幕前答覆。

京劃兩會空中限制區 加強郵件安檢

北京市公安局發出通告，自5月20日至28日兩會期間，北京將劃設臨時空中限制區，禁止一切體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動。國家郵政局亦發出通知，今日起寄往北京郵件強化安檢措施，處理中心在投遞前還需「二次安檢」，無安檢標識一律退回。

（兩會前瞻）