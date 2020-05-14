深港手機長途漫遊費倡研取消 官方提民間參建灣區意見 鼓勵客運「一卡通」

深圳市委推進大灣區建設領導小組3月31日印發《關於大力支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設的意見》，文件昨日公開。中央去年2月和8月先後發布大灣區規劃綱要及支持深圳建設社會主義示範區，深圳因此獲得「雙區驅動」，最新文件主要涉及「各類市場主體」參與「雙區」建設，其中不少條文與香港有關。

倡電子支付互聯互通 鼓勵行業協會銜接

在基礎設施互聯互通方面，意見提出多項與民生相關的措施，但仍處於計劃、建議階段，包括鼓勵運輸企業推廣大灣區城際客運「一票式」聯程和「一卡通」服務，支持研究盡快取消深港、深澳手機長途和漫遊費，推動電子支付在大灣區互聯互通。

在基建的商業合作上，鼓勵社會投資者開發大灣區低空資源，大力發展區域公務機、高增值貨運、飛機租賃和航空融資等新業態；探索在深港科技創新合作區開放科研數據專用通道；推廣電子簽名互認證書在公共服務、金融、商貿等領域應用，推動先進保密技術在互聯網、大數據等領域的應用，支持市場主體與政府共建大灣區大數據中心。

文件就創科發展指出，鼓勵香港物流及供應鏈管理應用技術、紡織及成衣、資訊及通訊技術、汽車零部件、納米及先進材料等五大研發中心，及港澳大學、科研機構在深設立科技成果轉化機構和創新中心，並將按政策給予跨境合作、空間和資金支持。

對於金融領域，深圳表示支持設立深港澳聯合開發建設基金，鼓勵港澳、國外投資機構按市場化方式在深圳設立科技創新發展基金。意見稱，支持國外和港澳投資者投資內地不良資產；支持深港澳保險機構合作開發創新型跨境機動車保險和跨境醫療保險產品；支持符合條件的港澳銀行、保險機構等赴深設立經營機構。

文件關於專業服務合作的內容提及，鼓勵深港澳行業協會、龍頭企業和專業機構合辦展會；鼓勵深圳企業利用香港檢驗檢測服務；鼓勵深港澳三地銀行業協會、律師行業協會、會計師行業協會、評估行業協會等進行商業規則銜接。

學者：只需國營電訊商先行

嶺南大學中國經濟研究部副總監周文港對本報表示，深港兩地取消長途和漫遊不是沒有可能，因為目前前海已經有相關安排，只要內地國營大電訊商同意和先行，香港其他中小型電訊商將會跟隨。至於兩地交通方面，隨着港鐵宣布逐步「無卡化」和改用「二維碼」入閘，兩地使用同一套App或「微信小程式」作為支付工具將成趨勢，這對於促進兩地民眾交往有積極作用。不過他強調，兩地合作仍要看雙方意願。

明報記者

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