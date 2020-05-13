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國家圖書館重開 讀者為書消毒

【明報專訊】因新冠疫情影響而閉館的中國國家圖書館，昨日恢復開放。開放區域為國家圖書館總館南區，實行預約限流入館。圖為一名讀者（右）在工作人員的引導下給書籍消毒。

（新華社）

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