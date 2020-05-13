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2020年5月13日星期三
中國新聞
中國或廢除貿協 特朗普：無意重談 華顧問：回到起點美無力打貿戰
中國停35%澳洲牛肉進口
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消息：兩會記者削至1/10 港澳僅獲20名額
國家圖書館重開 讀者為書消毒
國家圖書館重開 讀者為書消毒
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【明報專訊】因新冠疫情影響而閉館的中國國家圖書館，昨日恢復開放。開放區域為國家圖書館總館南區，實行預約限流入館。圖為一名讀者（右）在工作人員的引導下給書籍消毒。
（新華社）
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