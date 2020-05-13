消息：兩會記者削至1/10 港澳僅獲20名額

記者須核酸檢驗量體溫

受新冠疫情影響，原本定於3月召開的全國兩會，推遲至本月下旬。傳媒如何採訪兩會，目前並無進一步消息。有相關人士透露，由於港澳與內地的防疫政策未有改變，入境採訪人員仍需執行14日集中隔離外加7日居家隔離措施，這意味着未能在5月1日前抵京的記者將難以採訪兩會。

消息人士指，應北京防疫需求，當局傾向於審批常駐北京且至少14日未有離京紀錄並已報名的記者。而本次參會的傳媒相關人員不會超過500人，其中記者人數削減為此前的十分之一左右。去年兩會，有超過3000名中外記者參加 ，去年外國駐京媒體共有231家。

據中國記協早前公布的名單，目前計有38家港澳台媒體設有駐京機構，但受疫情影響，有10家傳媒已無記者駐京。包括3家香港媒體及7家台灣媒體料將缺席本屆兩會。

另有消息人士向本報透露，目前仍有人員駐京的26家港澳媒體，被預劃撥約20個上會名額，但這不代表能夠全程與會採訪，而是有機會輪流參加各項會議議程。另有相關人士向記者稱，本次兩會要求參會記者需持7日內的核酸檢測陰性報告，而在進出新聞中心或大會堂前都需在驗證的基礎上加驗體溫。目前，檢驗核酸的方式官方仍未有定案。

明報記者