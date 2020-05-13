日媒：解放軍擬8月演練奪台戰略要島

共同社報道，東沙群島位於海南島經巴士海峽前往太平洋的路線上，對解放軍進入太平洋而言，戰略地位很重要。去年12月入列的解放軍首艘國產航母「山東艦」部屬在海南島的基地，對解放軍而言，就更有加強控制東沙的必要。

報道引述消息人士稱，登陸演習將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升機和陸戰隊，規模前所未有。消息人士透露，最近解放軍內部有人提出意見，應該研究是透過施壓讓不太關心南海主權的蔡英文政府主動放棄東沙，還是由解放軍佔據東沙。

台擬強化東沙島戰備

台國防部表示，台軍都能掌握敵情動態，並有應處機制、應援計劃，台軍基於國安，包括東沙、太平島在內的外離島，都會強化戰備。陸委會則呼籲內地切勿誤判情勢，無端令局勢升溫。

中央社引述軍事專家亓樂義分析，解放軍這波演練，軍事戰略上可完備在南海的兩棲作戰能力，政治上則可對台恫嚇。而台海巡署昨表示，東沙島駐防海巡部隊預計6月再度實施進行演練，驗證島上各式迫擊炮、機炮射擊效能。

另據中國海事局消息，11日該局發布軍事演習通告稱，將於5月14日開始，在河北唐山市唐山港京唐港區進行為期2個半月的軍事演習，其間無關船舶禁止駛入安全管制區域。