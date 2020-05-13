「固體飲料」充醫學奶粉 湘童飲用變大頭娃娃

《新京報》報道，據家長提供的短片顯示，這些幼兒在體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生建議家長購買氨基酸奶粉給子女食用。家長們隨後去郴州「愛嬰坊母嬰店」買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。有家長對產品包裝上的「固體飲料」提出質疑，店員則聲稱「倍氨敏」是店內最好的奶粉，也是最暢銷的，許多過敏嬰兒都在吃。

過敏兒須飲特醫奶粉 店員推「倍氨敏」

有關短片播出後，引起湖南永興政府高度重視，永興縣市場監管局局長邱傳輝近日表示，立即成立調查專班立案調查，將為患病兒童安排兒科專家進行全面體檢，並在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

早在今年3月30日，就有10幾名家長在「問政湖南」網上發表「郴州『大頭娃娃』父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件」的聯名信，稱2019年郴州發生一宗「大頭娃娃」奶粉事件，「全因郴州兒童醫院醫生向患兒推銷奶粉所致」。與前述短片不同的是，去年事件的主角是一款名為「舒兒呔」的固體飲料。

聯名信指出，郴州兒童醫院醫生長期聯合醫院院內便民藥房，和位於該院對面的「媽仔谷母嬰店」，將「舒兒呔固體飲料」作為特醫奶粉售給在該院就診的牛奶過敏體質病童，並藉醫生權威，使病童長期將此款固體飲料作為唯一續命食物來源。致使病童營養不良，部分身高、智力、行動能力明顯落後普通兒童，嚴重的更有不同程度的內臟損傷。

郴州市市場監管局今年4月16日回應稱，經調查核實，「舒兒呔」系列固體飲料的處方箋和宣傳單，明顯誤導病童家屬，使其認為該產品是專供嬰幼兒食用的特殊食品「嬰幼兒配方乳粉」。有關部門已安排病童到指定醫院體檢，並對經銷商涉嫌虛假宣傳的違法行為將依法作出行政處罰，嚴厲打擊違法者。市衛生計生綜合監督執法局對郴州市第一醫院及其相關涉事醫生開展調查。