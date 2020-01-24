世衛：總幹事無權邀台參加WHA

路透社報道，WHO首席法律顧問所羅門（Steven Solomon）在線上會議上重申，只有194個成員國有權決定誰可以參加大會，總幹事須得到成員的授權才能發出邀請，而眾多成員對此問題意見分歧。

北京：台炒作備忘錄是借疫搞政治

不過，所羅門表示，世衛已收到13個成員國的提案，所有成員國可在WHA集體討論這個議題。據中央社報道，台外交部發言人歐江安昨證實上述提案來自台灣的13個友邦，並就友邦以及美國國會支持台灣，致函多國領導人表示感謝。

歐江安又提及中國和WHO於2005年簽署秘密「諒解備忘錄」，指台灣參與世衛受此影響，台方從未接受，並已表達嚴正抗議。台外長吳釗燮周一亦談及秘密備忘錄的問題。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，台灣就備忘錄說法是「炒冷飯」，是藉疫情搞政治操弄的又一表現，完全是徒勞的。他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國不需要和任何國際組織通過簽署備忘錄「把台灣歸於中國」。同時，中國與WHO簽署的諒解備忘錄並不是什麼秘密，依據相關備忘錄規定，在一中原則下，台灣技術專家能「順暢地」參加WHO技術活動。

（抗疫新階段）