中國停35%澳洲牛肉進口

【明報專訊】中澳關係因新冠疫情惡化，貿易戰苗頭初現。澳媒披露，在日前稱要向澳洲大麥課徵關稅後，中國昨（12日）起已暫停從4間屠宰場進口牛肉。中國外交部發言人趙立堅證實上述消息，稱因為澳洲個別企業多批次出口牛肉產品違反雙方共同確定的檢驗檢疫要求。
澳稱與促查疫情源頭無關
中方：涉標籤衛生證明
澳洲廣播公司（ABC）報道，受影響的屠宰場分別是位於昆士蘭省的Kilcoy Pastoral、Beef City和Dinmore，以及新南威爾士省的Northern Cooperative Meat Company，佔澳洲對華出口牛肉總量35%。澳洲牛肉今年對中國出口額預計可達35億澳元（約176億港元）。報道指，外界擔憂此舉與澳洲政府日敦促對中國疫情源頭進行獨立調查有關。
澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，前日已獲中方解釋原因是與標籤和衛生證明要求有關。認為有些問題甚至可能追溯到一年多之前，與澳洲要求調查疫情無關。在稍早前發表的聲明中，伯明翰說當局正與肉類產業以及中國政府一道商討解決辦法。
澳洲大麥業者稱於上周末收到消息，中國考慮對澳洲進口大麥徵收超過80%的反傾銷稅和反補貼稅。澳洲大麥對華年出口額約達15億澳元(約76億港元)。
趙立堅昨表示，中方已就事件通報澳方，要求全面徹查原因並作出整改。至於澳方要求對疫情源頭展開獨立國際調查，他說要由醫學專業人士進行科學研判，「利用疫情搞政治操弄只會干擾國際疫情防控合作，也不得人心」。