中國停35%澳洲牛肉進口

澳稱與促查疫情源頭無關

中方：涉標籤衛生證明

澳洲廣播公司（ABC）報道，受影響的屠宰場分別是位於昆士蘭省的Kilcoy Pastoral、Beef City和Dinmore，以及新南威爾士省的Northern Cooperative Meat Company，佔澳洲對華出口牛肉總量35%。澳洲牛肉今年對中國出口額預計可達35億澳元（約176億港元）。報道指，外界擔憂此舉與澳洲政府日敦促對中國疫情源頭進行獨立調查有關。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，前日已獲中方解釋原因是與標籤和衛生證明要求有關。認為有些問題甚至可能追溯到一年多之前，與澳洲要求調查疫情無關。在稍早前發表的聲明中，伯明翰說當局正與肉類產業以及中國政府一道商討解決辦法。

澳洲大麥業者稱於上周末收到消息，中國考慮對澳洲進口大麥徵收超過80%的反傾銷稅和反補貼稅。澳洲大麥對華年出口額約達15億澳元(約76億港元)。

趙立堅昨表示，中方已就事件通報澳方，要求全面徹查原因並作出整改。至於澳方要求對疫情源頭展開獨立國際調查，他說要由醫學專業人士進行科學研判，「利用疫情搞政治操弄只會干擾國際疫情防控合作，也不得人心」。

（抗疫新階段）