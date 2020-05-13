中國或廢除貿協 特朗普：無意重談 華顧問：回到起點美無力打貿戰

明報記者

內地《環球時報》英文版周一（11日）指出，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協。一些貿易談判代表此前認為，為貿易戰達成部分休戰和緩解緊張局勢升級而做出一些妥協是值得的。但近期特朗普大肆指摘中國隱瞞新冠疫情，令中國負責貿易事務的內部人士感到憤怒。

報道引述一名前貿易官員稱，中國可以根據條約中的不可抗力條款來執行這一程序。另一位中國政府貿易顧問說：「終止當前的第一階段協議實際上符合中國的利益。這對我們有利。如果一切都回到起點，美國現在將無法重啟與中國的貿易戰。」分析人士也指出，終止第一階段貿易協議將是中國的「最後選擇」，而唯有在極端敵對的條件下才會訴諸這一選擇。

對於「廢約重談」，路透社引述特朗普昨日回應表示，自己聽說了此事，「我沒興趣（重新談判中美貿易協議）」，又強調，「一丁點興趣也沒有。讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議」。特朗普又稱，中國想要重新談判，以達成一個對他們更有利的協議。

外交部：共同落實協議

中國外交部發言人趙立堅昨表示，中美兩國達成首階段經貿協議有利於中國、美國和全世界，雙方應秉持平等和相互尊重的原則，共同落實好協議。

另據財政部網站消息，國務院關稅稅則委員會昨公布第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單。對稀土金屬礦、光通信收發器、單晶硅片、變流器、電阻器等79項清單商品，自5月19日起1年內不再加徵反制關稅，已加徵的稅款予以退還，企業可在6個月內申請辦理。

路透社引述兩位知情交易商表示，中國進口商周一（11日）至少購買了4艘將於7月付運的美國大豆船貨，約24萬噸。一家中國國企還求購7月至11月從美國墨西哥灣沿岸或太平洋西北沿岸碼頭付運的多達20艘船貨。

華學者：中國仍有意繼續履行

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，從中方近期新的採購行動來看，中國仍有意願繼續履行協議，儘管面臨經濟及供需等壓力；此外，疫情下中方採購的報關檢疫等過程的時間也會拉長，所以只能盡量去執行。但他強調，美方一系列舉動令中美關係陷入冰點，包括在疫情問題上推責給中國、產業鏈去中國化、支持台灣參與世衛大會等，都讓過去平等互惠的合作基礎不再。

王義桅表示，中美第一階段協議的共識是不加徵新關稅，現在特朗普揚言要徵收疫情的懲罰關稅，就違背了協議。若依照「不可抗力」停止執行協議，這個因素就是疫情。他認為，目前兩國領導人及經貿代表通話氣氛顯示，雙方表態仍然積極，但近期兩國關係仍面臨很大變數。

（抗疫新階段）

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