無花車煙火 滬迪士尼重開 見證特殊時刻 遊客激動落淚

明報記者

上海迪士尼樂園重新開放頗受關注，5月8日門票在線上開售後，僅3分鐘，5月11日重新開園首日和首個周六（16日）的門票已售罄，其他日子僅有小量餘票。而昨日上海迪士尼樂園重新開放，也成為全球首家恢復營運的迪士尼樂園。

每日限遊客2萬內

澎湃新聞報道，昨清早6時許，位於上海浦東新區的迪士尼小鎮已有遊客排隊，等待樂園大門開啟。上午9點，在關閉107天後，樂園重新打開大門，樂園入口處的「米奇大街」站滿迪士尼工作人員向遊客揮手表示歡迎，迪士尼公主和其他人物也站在閣樓上歡迎遊客。這讓遊客情緒激動，有人甚至落淚。而在開園前半小時，樂園還舉辦歡迎儀式，米奇、唐老鴨等迪士尼朋友均到場，共同見證這重要而特殊的時刻。

樂園在恢復營運初期將實施限流等多項措施。據上海迪士尼度假區營運高級副總裁包兆天表示，樂園每日客流量將限制在最高客流量的20%，遊客需提前購買指定日門票或年卡預約入園。上海迪士尼的平均日客流量為8萬人次，按此估算，昨日樂園接待遊客不到2萬人。

進入迪士尼度假區，遊客須通過健康檢查點，進入樂園則須出示身分證件及當天的「健康信息碼」綠碼，所有遊客要戴口罩。樂園內一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，與迪士尼朋友親密互動以及近距離合影，以及劇院演出都暫時取消，花車巡遊和煙花表演亦看不到。

迪士尼朋友互動合影暫取消

由於入園人數減少，排隊時間大大減少，遊客可以體驗到更多的遊樂項目。如大熱的室內過山車項目「創極速光輪」，過去通常排隊兩小時以上，昨日遊客只需等待5分鐘。「雷鳴山漂流」、「飛躍地平線」等項目，排隊時間也同樣是5至10分鐘。

早前由於疫情，上海迪士尼樂園於今年1月25日宣布暫時關閉，成為全球首個因疫情關門的迪士尼樂園，此後香港、東京、安納海姆、奧蘭多、巴黎迪士尼均宣布暫時關閉。上海迪士尼樂園於2016年正式開園，4年來累計接待遊客約6600萬人次，去年旅遊產業總收入突破100億元。

（抗疫新階段）