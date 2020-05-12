Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
中國
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
中國
2020年5月12日星期二
中國要聞
人大常委會下周審議工作報告 14人代政協違紀落馬 無緣兩會
中信證券料兩會訂GDP增速目標3%
公開信批人代不正當 學者被帶走
北京推車上核酸檢測 數分鐘完成
仍未受邀赴世衛大會 台：美不願為參與提案
台室內婚宴擬放寬人數至250
世衛：習近平譚德塞未曾通電
澎湖．解除戶外戴口罩規定
無花車煙火 滬迪士尼重開 見證特殊時刻 遊客激動落淚
扣截口罩 大理前州長調任省人大
武漢小區增6確診 官員封控不力被免
河北4月空氣有紀錄最好
澎湖．解除戶外戴口罩規定
prev
next
【明報專訊】台灣疫情趨緩，澎湖縣政府表示，明日起解除澎湖實施戶外戴口罩的規定，並放寬集會人數上限為室內100人、戶外500人。
（中央社）
（抗疫新階段）
上 / 下一篇新聞
人大常委會下周審議工作報告 14人代政協違紀落馬 無緣兩會
中信證券料兩會訂GDP增速目標3%
公開信批人代不正當 學者被帶走
北京推車上核酸檢測 數分鐘完成
仍未受邀赴世衛大會 台：美不願為參與提案
台室內婚宴擬放寬人數至250
世衛：習近平譚德塞未曾通電
澎湖．解除戶外戴口罩規定
無花車煙火 滬迪士尼重開 見證特殊時刻 遊客激動落淚
扣截口罩 大理前州長調任省人大
武漢小區增6確診 官員封控不力被免
河北4月空氣有紀錄最好
人大常委會下周審議工作報告 14人代政協違紀落馬 無緣兩會
中信證券料兩會訂GDP增速目標3%
公開信批人代不正當 學者被帶走
北京推車上核酸檢測 數分鐘完成
仍未受邀赴世衛大會 台：美不願為參與提案
台室內婚宴擬放寬人數至250
世衛：習近平譚德塞未曾通電
無花車煙火 滬迪士尼重開 見證特殊時刻 遊客激動落淚
扣截口罩 大理前州長調任省人大
武漢小區增6確診 官員封控不力被免
河北4月空氣有紀錄最好
prev
next
相關新聞
仍未受邀赴世衛大會 台：美不願為參與提案
台室內婚宴擬放寬人數至250
世衛：習近平譚德塞未曾通電