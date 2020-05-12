仍未受邀赴世衛大會 台：美不願為參與提案

陳時中：不會放棄

第73屆世界衛生大會（WHA）將於本月18至19日以視像方式召開，雖然此前有一些支持台灣與會的聲音，但台灣至今仍未接獲邀請函。中央社報道，陳時中昨日下午在記者會中表示，台外交部、外館目前正和理念相近國家、友邦積極爭取參與WHA，雖然受邀機會不大，但不會放棄任何機會。

《印度時報》：台捐口罩換印度支持

台外交部長吳釗燮昨日在台立法院則表示，美國至今仍認為今年不適合由美國自己提案希望台灣與會。台外交部昨日接受質詢，國民黨立委江啟臣表示，既然美國這麼支持台灣，為什麼不由美國自己提案讓台灣參與WHA，而是要由台灣友邦提案。吳釗燮表示，台灣必須與美國和其他理念相近國家，討論他們認為最合適的方式。

《印度時報》昨引述外交消息人士稱，台灣已向印度捐贈100萬個口罩，希望尋求印度支持參與18日起舉行的WHA。中央社引述台外交官指，捐贈口罩給印度，是在「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的國際人道救援政策下進行。

對於台灣方面謀求與會WHA的舉動，中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上表示，在中國台灣地區參與世衛組織活動問題上，中方的立場是明確和一貫的，必須按照「一個中國」原則來處理。在符合「一個中國」原則的前提下，中國中央政府已經對臺灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生的公共衛生事件，臺灣地區都可以及時有效應對。

趙立堅：以疫謀獨

趙立堅說，台灣島內此時炒作所謂參加世衛組織活動，重返世衛大會，其真實目的就是以疫謀獨，是徹頭徹尾的政治操弄。

明報記者

（抗疫新階段）