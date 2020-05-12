人大常委會下周審議工作報告 14人代政協違紀落馬 無緣兩會

新華社報道，全國人大常委會第五十三次委員長會議昨天決定，於下周一舉行常委會第十八次會議，審議將於全國人大會議上，由栗戰書發表的全國人大常委會工作報告稿，並審議關於全國人大會議議程、全國人大主席團和秘書長名單、列席人員名單等草案的議案。

兩會人大會議日數減半

全國人大常委會秘書長楊振武就常委會第十八次會議議程草案、日程安排和十三屆全國人大三次會議議程草案、日程安排、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等作了匯報。根據早前的報道，今年的兩會人大會議將開8天，較往年縮減約一半。

據《北京青年報》旗下公眾號「觀海解局」梳理，本屆全國人大代表和政協委員中，目前共有14人在過去一年因違紀違法而落馬，被終止或撤銷了人代或委員資格，將缺席本次全國兩會。其中涉及全國政協委員1人，為黑龍江哈爾濱原政協主席姜國文。其餘13人為全國人大代表，包括河南原副省長徐光、吉林省人民檢察院原檢察長楊克勤、解放軍戰略支援部隊原副司令兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍原副司令員徐向華等，均在落馬後，被責令辭去代表資格。

由於人大代表是由選舉產生，並非由人大常委會決定，因此人大常委會沒有權力「撤銷」人大代表資格，而是依法罷免其人代職務，「終止」其人代資格。而政協委員是通過推薦、協商，由政協常委會會議通過的，政協常委會有權撤銷不合格的委員參加政協會議的資格。

趙正永認非法收受逾7億

此外，有兩人因個人原因請辭，包括京東創辦人劉強東，因個人原因請辭全國政協委員，以及湖北省文化旅游投資集團原副總經理周文霞，本人提出辭去全國人代職務。還有因為去世，代表資格自然終止的，如港區人代王敏剛和黑龍江黑河中昌科技董事長王軍。

另據天津第一中級法院消息，涉陝西秦嶺別墅違建案的全國人大內務司法委員會原副主任委員、陜西省委原書記趙正永受賄案昨在天津一審開庭。趙正永被控利用職務便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升、工作調動、企業經營等事項上謀取利益，非法收受逾7.17億元人民幣，其中有逾2.91億元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。趙正永當庭認罪悔罪，法庭將擇期宣判。

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