女洗衣工傳11人 舒蘭市封城 風險等級兩日內低升至高 吉林書記促入戰時狀態

涉丈夫3姊妹等 254人列密切接觸

據《人民日報》報道，吉林省疫情防控工作領導小組上周五（8日）通報一名45歲舒蘭市公安局女洗衣工確診，她無省外居住或活動紀錄。疫情至今波及多個住宅區，有關部門未找到感染源頭。吉林省疫情防控工作領導小組昨發布通告稱，舒蘭市新增11宗確診病例，均與該女工有關，包括其丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫，其餘則為密切接觸者。暫時發現密切接觸者254人，均在指定地點隔離觀察。

吉林省昨按照國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。這是繼前日由低風險調整為中風險後，舒蘭市連續兩日上調風險等級。

小區留一通道 每戶每日限1人外出

國家衛健委新聞發言人米鋒昨日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，5月9日，本土再次發生群聚感染個案，全國新增本土確診12宗，為3月11日以來最高，分別為吉林11宗、湖北1宗。米鋒指出，國家衛健委提示，應始終保持高度警惕，做好個人防護，減少聚集，一旦出現發燒、咳嗽、乏力等症狀，應立即到定點醫院求診檢測，避免疫情擴散。

舒蘭市城區即日起實施封閉管控，部分進出該市列車即日起停運；每個居民小區僅保留一個出入通道，確保消防、救護等特種車輛通行，外來者及車輛禁止進入。每戶家庭每天限指派一名家庭成員外出採購生活物資；公共服務及娛樂場所暫停，一切聚集活動停止；全市餐飲業禁止堂食和聚餐等。

吉林昨召開疫情防控工作視像調度會議，省委書記巴音朝魯在會上表示，這次舒蘭市發生的群聚疫情，「教訓十分慘痛」，揭露在常態化防疫措施上還有漏洞。他強調，舒蘭市疫情非常嚴峻，須按照高風險等級防控要求，「迅速進入戰時狀態」，把追根溯源作為首要任務，對確診、疑似和無症狀感染者的接觸者作全面追蹤，做到隔離、檢測和救治不漏一人。

（綜合報道）

（抗疫新階段）