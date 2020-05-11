中國

中國要聞

迪士尼重開前夕 遊客門柵間留影

【明報專訊】受新冠疫情影響已關閉3個多月的上海迪士尼樂園，將於今日（11日）重新開放。圖為5月10日，在開放前一天，一名遊客拿着米奇毛公仔伸進大門拍照。

（路透社）

上 / 下一篇新聞