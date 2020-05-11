稱蝙蝠非中國人食材 官媒萬字文斥美造謠

稱數據透明 經得起歷史檢驗

據新華社報道，針對美國政客和媒體對中國言論，該萬字長文對24個論點逐一反駁，如「新冠肺炎病毒是『中國病毒』或『武漢病毒』」，文章指是「世衛組織規定病毒命名不得與特定國家、地方相聯繫」；針對新冠病毒是武漢病毒研究所製造及意外泄漏的說法，文章稱，所有現有證據表明，新冠病毒非人為製造；也沒證據證明武漢病毒研究所P4實驗室發生病源泄露或感染事故。文章又稱，蝙蝠從來不是中國人食材，「在疫情初期發現病毒聚集傳播的武漢華南海鮮市場不售賣蝙蝠」。

此外，針對「中國一開始試圖掩蓋疫情，延誤對外發布時機，導致疫情擴散蔓延」，官方指事實是「新冠肺炎疫情是未知病毒對人類發起的突然襲擊，對其了解和掌握需要一個過程。中國本着公開、透明、負責任態度，第一時間對外發布了信息」。

至於「中國數據不透明，確診和病亡人數偏少，真實數字至少多出50倍」的說法，文章認為，中方數據完全公開透明，經得起歷史檢驗。