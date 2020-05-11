批抗疫欠透明 異見人士疑遭軟禁

【明報專訊】美國之音引述知情者報道，內地異見人士杜導斌（圖）在湖北應城市家中遭地方當局派人軟禁和死亡威脅。知情者在微信朋友圈發消息稱，杜導斌的遭遇與在疫情期間堅持發聲有關。消息稱，這是當局在疫情緩和後對杜導斌的報復。據報道，5月9日一名了解杜導斌目前處境的網民通過社交媒體披露，杜已被湖北應城市當局非法軟禁在家10天，維穩人員稱要把他關到死，其家中陽台裝了鐵絲網，無法與外界正常聯繫。該網民稱，杜的遭遇與他在疫情期間堅持發聲有關。
武漢疫情爆發早期，杜導斌與內地敢言知識分子發文，力挺北京清華大學法學教授許章潤批評當局文章，稱許章潤「不懼淫威，疾言時弊，指明國是，方是真男兒」。4月中旬，他在微信發文評論當局處理疫情的方式，呼籲主政者公開透明，接受批評意見。
據另一知情者披露，杜導斌4月28日向其工作單位、隸屬市文體局的應城市圖書館請辭惟未獲准，並再次被不明身分者從湖北京山市家中帶到應城軟禁。消息說，看守他的3個人住杜家中，杜導斌被軟禁後「主要任務是寫檢討」。
曾為鄂公僕 因煽動罪入獄
杜導斌現年56歲，曾是湖北地方政府工作人員。2000年起在網上發表多篇文章表達政見，2004年被孝感市中級法院以煽動顛覆國家政權罪判監3年。