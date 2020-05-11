批抗疫欠透明 異見人士疑遭軟禁

武漢疫情爆發早期，杜導斌與內地敢言知識分子發文，力挺北京清華大學法學教授許章潤批評當局文章，稱許章潤「不懼淫威，疾言時弊，指明國是，方是真男兒」。4月中旬，他在微信發文評論當局處理疫情的方式，呼籲主政者公開透明，接受批評意見。

據另一知情者披露，杜導斌4月28日向其工作單位、隸屬市文體局的應城市圖書館請辭惟未獲准，並再次被不明身分者從湖北京山市家中帶到應城軟禁。消息說，看守他的3個人住杜家中，杜導斌被軟禁後「主要任務是寫檢討」。

曾為鄂公僕 因煽動罪入獄

杜導斌現年56歲，曾是湖北地方政府工作人員。2000年起在網上發表多篇文章表達政見，2004年被孝感市中級法院以煽動顛覆國家政權罪判監3年。