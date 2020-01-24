8國發外交照會 促WHA納台為觀察員

美日帶頭 美加法德澳紐參與

加拿大通訊社（The Canadian Press）引述一名不願具名的資深政府官員指出，加拿大在上周四（7日）的會議中，同意與會各國向兩名WHO資深官員共同提出口頭外交照會，敦促WHO接納台灣成為WHA觀察員，因為台灣的參與「很有意義也很重要」。上周四與會的是加拿大常駐聯合國副代表莫欣尼（Tamara Mawhinney）。WHO派出的是對外關係執行主任艾力森（Jane Ellison）和法律顧問索羅門（Steven Solomon）。

加外長：台對公益事業貢獻大

加拿大外交部長商鵬飛在給加通社的電子郵件表示，加拿大繼續支持台灣參與國際多邊活動，因台灣為公益事業有重要貢獻。他說：「我們認為，台灣以非國家觀察員身分參與世界衛生大會，符合國際衛生界利益，對全球對抗新冠病毒大流行十分重要。」

WHA每年5月於瑞士召開。台灣於2009至2016年曾以觀察員身分與會，隨後因蔡英文政府不承認「九二共識」，兩岸關係跌入冰點，2017年後台灣再無與會。中國外交部發言人華春瑩上周五（8日）在例行記者會上表示，台方「所謂加入世衛和參加WHA的企圖，根本不是為了台灣民眾的健康福祉，而是徹徹底底的政治操弄，不會得逞」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）