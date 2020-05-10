海外訂單驟減 牽動2億就業 東莞寧波多家工廠陷困境

第一季度出口總額減13%

海關總署上月公布的數據顯示，今年第一季度進出口總額為9432.2億美元（約7.3萬億港元），比去年同期減少8.4%，其中出口大減13.3%。專業商貿雜誌《焦點視界》近日對內地203家外貿企業的問卷調查，45.6%表示疫情對自身影響較大，面臨部分困難，目前勉強維持經營。四分之一的受訪公司稱，市場需求萎縮、訂單減少是疫情帶來的主要挑戰和風險。

《中國新聞周刊》報道，疫情重創各行各業，當全球的商貿和物流停擺，外貿行業不可避免淪為重災區，訂單縮減還帶來現金流緊張、貨運受阻、通關困難、供應鏈端效率下降、成本提高、客戶流失等一系列連鎖反應。

疫情震央轉歐美 催貨者改推遲訂單

東莞一間有400多名工人的家具廠，產品主要出口中東、歐洲和澳洲，外貿經理鄧虹（化名）兩個多月前不得不逐個給客戶發電郵，說服對方把訂單推遲到3月交貨。但3月10日該廠除湖北籍員工外全部工人復工後，疫情「震央」卻轉移到歐美，3月20日起原本催貨的客戶主動發電郵給鄧虹，要求繼續推遲訂單。至今該廠沒接到一筆新訂單，九成海外訂單被推遲。鄧虹說：「貨物堆積在倉庫，尾款沒辦法收回，供應商也會給我們施加壓力。如果客人一直不要貨，沒有哪個老闆能承受得了，要麼只能讓工人暫時放假。」

數個東莞工廠都表示，現在出口訂單只能做到4月底或上半年，目前依然沒有客戶來詢價、談業務，如果情况沒有改變，工廠就會面臨無外貿訂單可做的狀况。這還不是最差的個案，東莞茶山鎮人社分局3月23日發消息稱，在當地經營28年的港資企業東莞泛達玩具公司，因外貿訂單取消導致業務驟減，資金鏈斷裂，宣布結業，老闆欠薪逃匿。

專家：第二季度壓力仍大

內地外貿行業的骨牌效應還關乎就業和民生，商務部長鍾山4月1日在《求是》雜誌發文曾稱，外貿、外資直接和間接帶動就業超過2億人，佔就業總量四分之一左右，包括大量農村和貧困地區人口。多名專家認為，第二季度外貿的壓力仍然很大。不過，中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍指出，外貿受阻肯定會對經濟產生一定負面影響，但影響中國經濟增長的程度相對較小，因近年外貿淨出口佔GDP的比重持續下降。

（抗疫新階段）