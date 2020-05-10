駐京周記：銀行泄客戶資料 未涉刑事難阻嚇

相關案件多不勝數

中信銀行涉泄露客戶資料事件起於池子與東主「笑果文化」的勞資糾紛，對簿上海的法院。5月6日，笑果文化發聲明稱，池子今年1月未經公司允許擅自參加商業活動，之後提出解約，在此期間，笑果文化委託採取法律行動。但指證池子違約，笑果文化需出示證據。這可能就是笑果文化從銀行調取池子資料的動機。根據內地《商業銀行法》和銀保監會關於個人信息保護的監管規定，調取個人帳目需獲當事人授權或法庭批准。但上海的法院否認發出調查令。

雖然內地對銀行保護客戶個人信息有明確規定，但在百度搜到的相關案件仍多不勝數。2018年9月，中信銀行太原分行曾未經同意查詢個人或企業信貸信息，遭罰50萬元人民幣，直接責任人被捕。同年8月中國銀行湖北咸寧通山支行也因泄露客戶信息予第三方，遭處罰20萬元人民幣，涉案人分別被警告和禁止終身從事銀行業工作……

雖說關於銀行業泄露客戶信息的新聞檢索頻率，在逐步減少，銀保監會介入調查也堪稱積極。不過，記者在裁判文書網查詢相關審判案例，僅發現一則廣州南沙區法院一審民事判決書，內容為一公司員工發現名下工商銀行卡兩年內交易資料被公司獲取，與銀行對簿公堂；最終工商銀行被判10日內向事主送達書面道歉信，並賠償人民幣100元。

除此之外，該網站再查不到相關的內容，即使是2018年9月中信銀行太原分行那椿案子。這或許意味，銀行系統泄露客戶資料的事件，在當下一般都以行政處罰為主，至多訴至民事層面，從未牽涉刑事，自然也就缺少阻嚇的作用。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）