研究：兩抗體可阻感染新冠病毒

為疫苗設計提供基礎

該研究《一對非競爭性人類中和抗體可阻斷新冠病毒與其受體ACE2的結合》7日刊在醫學論文預印本網站medRxiv上。澎湃新聞報道，新冠病毒尚無特定的藥物或疫苗，大多數治療研發方案都瞄準新冠病毒入侵人類的「鑰匙」S蛋白（刺突糖蛋白）。S蛋白介導病毒和宿主細胞結合並入侵，研究團隊認為，通過使用受體結合區域RBD蛋白篩選抗病毒的中和抗體是可採用的優先策略。

研究團隊先從恢復期患者獲得4種人源單複製抗體B5，B38，H2和H4，其中在評估每種抗體阻斷病毒S蛋白RBD與人體細胞受體ACE2結合的競爭能力發現，B38和H4能與ACE2完全競爭，並與RBD結合。中和活性顯示B38是最有效的抗體，其次是H4、H2和B5。表明B38和H4可阻止新冠病毒S蛋白RBD與人體ACE2的結合。

為探索B38和H4在體內抗病毒功效，在小鼠試驗發現，可降低小鼠感染後肺部病毒的載量，其中攻毒後體重顯著下降的B38組小鼠在感染後3天已恢復。研究認為，這項研究鑑定的中和抗體有望成為預防和治療新冠病毒的候選抗體。

研究由首都醫科大、中科院屬下多間機構、深圳市第三醫院、中疾控中心等聯合完成。通訊作者為高福、中國科學院天津工業生物技術研究所副研究員高峰、深圳三院院長劉磊。

（抗疫新階段）