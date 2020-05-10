美收緊中國記者簽證期至90天 官員：以便更頻繁審查 學者料北京反制

去年向425中國記者發簽證

根據美國聯邦政府政務公開網站「聯邦公報」（Federal Register），這份由國土安全部起草的名為《外國新聞媒體代表進入美國的許可和延長逗留時間》的文件規定，對中國記者簽證期限作出新規定。美國目前向外國媒體記者簽發I類簽證。根據規定，此類簽證有效期為1年，並且到期後仍可在美國境內無限期停留，條件是仍在申請簽證的媒體就職。

路透社引述美國國土安全部一名高級官員表示，新規定將使美國可以更頻繁審查中國記者簽證申請，並有可能減少在美國的中國記者總數，將更大程度保護國家安全。

根據美國國務院的數據，2019年美國共向中國公民發出425個記者簽證。美媒此前引用一位匿名美國政府官員表示，在美的中國記者總數有3000多人，但數據遭中方質疑，認為是多年總共發放的簽證數。此前被定義為「外交使團」的新華社、中國環球電視網（CGTN）、人民日報、中國日報、中國國際廣播電台，在美國共有約160名記者。

另一邊，此前美國官員稱，目前約有75名美國籍記者在中國工作。中國政府網上的簽證信息顯示，中國對境外記者可以簽發居留期不超過1年的居留證件。

「聯邦公報」公布的草案指出，該新規有助保持互惠原則。因儘管中國對境外記者的簽證以1年為單位簽發，但根據美國國務院信息，實際期限往往大打折扣，並要在入境後經過繁瑣的居留申請程序。駐華外國記者協會3月發表的一份報告指出，近年來，中國政府要求駐華境外記者辦理繁瑣的續簽手續，一些記者的工作簽證期限比標準的1年要短，有些僅為6個月、3個月甚至1個月。

前中國媒體人：可能多人被變相驅逐

《環球時報》引述一名在美國的前中國媒體人表示，在美國總統特朗普任內，國土安全部效率很低，本來人手就不夠，再加上現在存心為難，屆時很可能有不少中國記者難以按時續簽，並不得不被變相驅逐。中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，這一政策也反映出美國對華政策日趨保守，其背後是美國在政治經濟領域的自信心嚴重下滑。李海東認為，如果美國相應舉措生效，料中國也會很快做出對等反制。

中美今年在傳媒領域頻繁交鋒，今年2月3日，《華爾街日報》刊出〈中國是真正的「亞洲病夫」〉評論，被中國指摘「帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題」。2月18日，美國將等5間中國官媒駐美機構列為「外國使團」，被認為變相大量「驅逐」中國記者。中國3月隨即宣布要求5間美國媒體申報人員及財務資料，並要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》，期限內交還記者證，今後亦不得在中國包​​括港澳地區採訪。

明報記者

（抗疫新階段）

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