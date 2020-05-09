研究：精液可帶新冠病毒 康復期患者同驗出 性交會否播疫待證

紅星新聞網報道，科學家繼在唾液、尿液和糞便中檢測到新冠病毒後，首次發現該病毒可能存在於精液。有關論文周四（7日）發表在《美國醫學會雜誌》子刊JAMA Network Open上，研究團隊由解放軍總醫院南樓呼吸科和腎臟病科、解放軍腎臟病研究所、北京朝陽醫院、河南商丘市立醫院的多名專家組成，研究對象為河南商丘市立醫院38名介乎15至59歲、新冠病毒檢測呈陽性的男感染者，其中23人處康復期，其餘15人處於感染的急性期。

研究人員在6名患者的精液中檢測到新冠病毒的遺傳物質，約佔16%，其中4名精液樣本呈陽性的患者正處於感染的急性期，另外兩人則處於康復期，「這點特別值得注意」，其中一人臨牀康復已有3天時間。

論文指出，尚無法證明新冠病毒可經性行為傳播。作者強調，這項研究存在樣本量小、後續隨訪時間短等不足，因此關於病毒的存活時間、精液中的濃度等方面的詳細資料，有待進一步研究。

取樣38患者 6人精液檢出

《紐約時報》中文網引述愛荷華大學微生物學、免疫學和兒科教授佩爾曼（Stanley Perlman）指出：「這是一個有趣的發現，但必須確認精液中是否存在傳染性病毒，而不僅僅是病毒的產物。」佩爾曼續稱，精液檢測可能只檢測到病毒RNA（核糖核酸）的一部分。據現時所知，新冠病毒主要經口腔或鼻腔傳染。

香港中文大學婦產科教授潘昭頤對《華爾街日報》表示，這項研究未指出精液中有多少病毒載量，是病毒殘留碎片還是完整病毒顆粒，且在病毒被分離和培養前，也無法確認它是否具傳染性。

另一研究：新冠或穿山甲蝙蝠病毒重組

另據澎湃新聞網報道，《自然》期刊周四發表華南農業大學及廣州動物園研究人員作為通訊作者的論文，論文指出新冠病毒SARS-CoV-2可能是「穿山甲-CoV樣病毒」與「蝙蝠-CoV-RaTG13樣病毒」重組的結果。作者在文中表示，野生動物貿易須有效控制，否則病毒會威脅公眾健康。

（抗疫新階段）