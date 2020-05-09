北京聞風：金融委密集開會 劉鶴着力化風險 ／文：鍾鳴九

從官方披露內容看，該次會議聚焦「支持經濟復蘇、加快中小銀行改革發展」、「打擊資本市場造假行為」及「重視當前國際商品市場價格波動所帶來的部分金融產品風險問題」三大議題，均為對當下中國金融新問題的迅速回應，極具針對性。

疫情爆發以來，力挺中小企業、平穩經濟復蘇一直是重要經濟議題，而加快中小銀行改革則是提升對中小企業金融服務的重要舉措。進入4月，中國金融界負面新聞頻發。「瑞幸財務造假事件」對在美上市中概股影響巨大，美國證券交易委員會（SEC）主席傑伊克萊頓甚至指出：「不要將資金投入在美國上市的中國公司股票上。」而「中行原油寶事件」雖是源自外部金融市場變動，也暴露出內地一些銀行在產品設計上的漏洞與制度缺陷。對新近發生的金融問題進行及時整改是本次會議的主要目的。

劉鶴接掌不足兩年 開會28次

自劉鶴2018年7月接掌國務院金融穩定發展委員會以來，該委會已開28次會議，僅今年就有15次。分析人士認為，密集開會原因有三：

首先，防化金融風險一直是重中之重。十九大以來，中共將防化金融風險作為三大攻堅戰之一，國務院金融穩定發展委員會便是在這一背景下誕生。抑泡沫、穩債務、穩外匯、治理金融亂象等一直貫穿近年經濟工作，原本也將是本年度工作重點。

就外部風險訂對策

其次，疫情將金融風險推向前台。今年原本是國內各領域債務集中兌付的關鍵年，年初往往也是大量投資和工程建設的投入之時，都是為了緊前處理各領域巨大的槓桿。而疫情造成的經濟停擺使得債務壓力尤為突顯。如今國內復工復產和政府啟動相關政策，使這一風險已有緩解之勢。但國際經濟走勢和金融市場則開始受疫情衝擊。4月中旬金融委會議提出「目前外部風險大於內部風險，宏觀風險大於微觀風險」的判斷，而制訂相應對策則是密集開會的重要原因。

為市場化改革做鋪墊

第三，為要素市場化改革做鋪墊。上月，官方公布《中共中央國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，意味要素市場化改革即將啟動，其中資本市場化改革至關重要。資本市場的規範、信用、透明，是該領域實施進一步改革的前提。因此，可以預計中國資本市場整改或將提速。

文：鍾鳴九

（抗疫新階段）