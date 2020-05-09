粵滬降低應急級別 影院解封

7日內地僅一宗新增確診病例，多地也相繼調低疫情應急級別，新華社報道，廣東省新冠肺炎防控領導小組決定，從今日零時起，將應急響應級別調整為三級。上海市政府也作出同樣的決定。兩地將根據地區特點和疫情形勢，外防輸入、內防反彈，切實落實好常態化防控各項措施，進一步鞏固防疫成效，統籌推進防疫和經濟社會發展。目前內地屬於二級響應地區的尚有北京、天津、河北、湖北、西藏、寧夏。

國務院應對新疫情聯防聯控機制昨亦發布「關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見」，《新京報》報道，「意見」提出20項具體措施，除全面開放商場、超市、酒店、餐館等生活場所；還提出採取預約、限流等方式，開放公園、旅遊景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動等。

低風險區學生校內無需戴口罩

不過，「意見」又提出在密閉公共場所工作要佩戴口罩，並盡量不前往人員聚集場所尤其是密閉式場所，減少非必要的聚集活動。

自4月14日至30日，浙江溫州、河南周口、湖南長沙先後發生中學生跑步猝死事件，疑與戴口罩有關。近日，多地發通知緊急叫停體育課戴口罩。紅星新聞昨引述國家衛健委7日發出的通知稱，低風險地區校園內學生不需佩戴口罩。目前內地中高風險地區已全部清零。

（抗疫新階段）