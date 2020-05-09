中美通話檢討貿協 同意保持合作溝通 學者：華難履行協定 料雙方有共識

新華社報道，副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨日（8日）上午應約與美貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通電話。根據中方聲明，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

協議達成後雙方首度溝通

美國貿易代表辦公室（USTR）的聲明表示，雙方分享了關於新冠疫情的最新情况及病毒對經濟增長影響的評估。談判代表一致認為，在增加政府基建以落實第一階段協議方面進展良好。USTR表示，美中「完全期待」及時履行協議規定的義務，將通過電話會議繼續定期舉行會議。

這是第一階段協議達成後，中美貿易談判代表的首次溝通。按照協議規定，雙方每半年溝通一次以討論協議落實情况，此次通話相隔不足半年。

在中美經貿高層通話後，美國總統特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，與中國的關係非常艱難，尚未決定如何處理中美貿易關係。6日時特朗普表示，會在一至兩周後報告中國是否正履行第一階段貿易協議規定。

特朗普：未決定如何處理貿易關係

多次指控中國隱瞞新冠病毒起源的美國國務卿蓬佩奧表示，不排除與中國展開更多貿易談判。蓬佩奧周四（7日）接受財經頻道CNBC訪問時稱，如果中國想與世界接軌、想保護知識產權、想進行公平互惠的貿易，貿易談判將是一條出路。他表示，如果中國選擇一條不同的路，繼續過去25年的貿易模式，特朗普將不會容許。

曾在奧巴馬時期出任美國駐華大使的博卡斯（Max Baucus）6日在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指出，特朗普對華政策的敵意調子「有點像希特拉」，「美國政府反對中國的言論是如此強烈，我們正在進入一個類似麥卡錫時期，當時共和黨參議員麥卡錫進行扣紅帽子的行動」。他說，很多美國人知道抨擊中國是不負責任的，但他們不敢聲張，這一現狀若持續美方會為此付出代價。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，在全球疫情持續、中國經濟下行、內需減弱、產業鏈受影響等綜合因素下，第一階段協議原本就難以實現，現在顯然已不可能實現。這次通話相信雙方對此也有共識，只是「特朗普可能不收貨」。

學者：次階協議「遠在天邊」

時殷弘表示，以中國目前進口的程度，美國若壓迫中國強行購買美貨，將對中國經濟造成極大打擊，對中美關係也是很大損害，目前情况最好是互相妥協。而第二階段協議，誇大一些說「遠在天邊」。

中國海關資料表示，美國農產品首季進口總額約50.8億美元，協議擬定首年以2017年基準的240億美元增購至少125億美元。時殷弘認為從第一季數據看，全年離達標有較大差距。

明報記者

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