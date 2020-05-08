兩會將減記者 無直接採訪

中國行業報協會微信公號「傳媒茶話會」引述多個信源透露，參與今年兩會報道的記者名額會大幅減少，往年大概在3000人左右，今年可能僅有數百人。一名中央重點新聞單位的負責人表示，除《人民日報》、新華社、中央廣播電視總台，其他傳媒名額減少，其所在的媒體也僅有數個上會名額。另一中央重點新聞單位的記者稱，地方傳媒參會記者大幅縮減，可能一個省控制在10人以內。一名省級黨報的高層也說，其所在報社的上會名額相比往年減少很多。

封閉式管理 有記者提前隔離

「傳媒茶話會」又引述多個信源指出，今年兩會報道主要採訪方式是視像、電話採訪，記者會和「委員通道」都是透過視像會議舉行，現場沒有記者。

多名消息人士表示，今年兩會將實行全程封閉式管理，記者和代表將全部隔離，專車接送。有黨媒記者透露，已經接到所在省人大秘書處的通知，要求隨團記者需提前做好核酸檢測。一名準備參會的行業類媒體記者表示，已經做完核酸檢測。對於是否需要提前隔離，兩名記者稱，目前已經開始隔離14天。