大閘蟹產地「鍶」測即知 不受飼料影響 料堵「過塘蟹」冒充

陽澄湖大閘蟹一向為港人至愛，但由於產量有限，而需求不斷增多，市場常有無良啇家以低價的其他產地「洗澡蟹」（過塘蟹）來冒充，以非法牟取經濟利益。監管部門及消費者亦難辦真假。

《科技日報》報道，大閘蟹真偽難辨，過往一直缺乏產地溯源的有效技術手段，而是普遍採用由商家提供的防偽標籤等方法，這樣的防偽標籤氾濫，更令市場上的陽澄湖大閘蟹真假難辨。中國科學技術大學地球和空間科學學院黃方教授的課題組，經過長期研究，建立了鍶同位素對大閘蟹的溯源方法。金屬同位素鍶在礦泉水中都有較高含量，刷牙用的牙膏亦都含有此元素。

不同產地鍶同位素各不同

科學家發現，鍶的同位素又是一種很有潛力的食品溯源指標。經與中國檢驗認證集團合作，採集中國洪澤湖、太湖、陽澄湖等四個湖區的57隻大閘蟹，及其生長水域的水樣和飼料樣品作鍶（Sr）同位素分析。

結果顯示，同一隻大閘蟹不同部位鍶同位素組成一致。來自同一產地的大閘蟹鍶同位素組成均勻且一致，而不同產地的大閘蟹具有不同的鍶同位素組成。

進一步研究發現，大閘蟹的鍶同位素組成與產地的水源相似，不受外來飼料的影響，這表明飼料不是螃蟹中鍶的主要來源，螃蟹的鍶同位素組成由水源決定。

因此，鍶同位素可以作為追蹤大閘蟹地理起源的可靠工具。也就是說，只要標定了一隻螃蟹中的鍶同位素含量，就能準確鑑別出這隻大閘蟹的地理起源，可辨識是否為真正的陽澄湖大閘蟹。

就像考古界常使用元素碳的同位素「碳14」來測定古生物、文物的年代，「鍶同位素檢測法」的出現為識別大閘蟹產地提供了一種有效的技術手段。有關研究成果以論文的形式，日前發表在地球化學刊物《地球化學學報》上。