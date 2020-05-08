全球首公布疫苗動物實驗結果 聲稱安全

澎湃新聞報道， 《科學》官網6日發布由中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川團隊領銜多家單位合作完成的研究文章《SARS-CoV-2病毒滅活疫苗的快速開發》），SARS-CoV-2即COVID-19的病原體。這是首個公開報道的新冠疫苗動物實驗研究結果。該論文的預覽版4月19日在生物科學預印本論文平台bioRxiv發布。

研究者從11名感染了新冠病毒的住院患者身上分離出來自中國、意大利、英國等地的多個新冠病毒毒株，這11個毒株廣泛分布於基於所有可用序列構建的系統發育樹上，在一定程度上代表正在流行的病毒種群。

已開始臨牀研究

研究者選擇其中的CN2株開發了純化的滅活新冠病毒候選疫苗，並作中試生產。該疫苗在小鼠、大鼠和非人靈長類動物中均可誘導新冠病毒特異性中和抗體產生。這些抗體能有效中和其他10株具代表性的毒株，表明它們對全球廣泛流行的新冠病毒毒株都可能有潛在的中和能力。

在小鼠及恆河猴身上作一系列不同劑量和抗毒實驗後，論文稱結果表明候選疫苗具安全性。基於上述研究結果，國家藥監局已於4月13日批准疫苗進入臨牀研究，Ⅰ/Ⅱ期臨牀研究於4月16日在江蘇省徐州市睢寧縣正式啟動。

（抗疫新階段）