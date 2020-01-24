蓬佩奧籲邀台灣參加WHA 國台辦批民進黨非關注衛生

譚德塞顧問：成員國決定

WHA預定18日以視像方式舉行，台灣仍未確定是否受邀。中央社報道，蓬佩奧6日在記者會上呼籲歐洲等世界各國，支持台灣以觀察員身分參與WHA及其他相關聯合國活動。蓬佩奧並向譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，要求他向台灣發出邀請函，並強調其有權力這麼做，「他的前任官員過去多次這麼做過」。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）隨即在Twitter發文呼應蓬佩奧言論。

世衞組織6日在日內瓦舉行記者會，當被問及這一問題時，譚德塞未正面回答，轉由法律顧問沃爾頓（Derek Walton）回應，他說不論台灣是否獲邀，世衛都有安排台灣專家參與技術事項討論，又強調台灣是否參與應由194個成員國決定。

台外交部昨對蓬佩奧公開支持台灣參與國際組織表示感謝。

國台辦發言人馬曉光昨表示，民進黨堅持台獨和拒不承認「九二共識」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不覆存在，又利用疫情一再炒作話題，不是真正關注公共衛生問題，而是出於政治圖謀。

（抗疫新階段）