駐聯國大使：抗疫全勝前不邀國際調查 否認反應過敏 指針對指控令氣氛惡化

據央視旗下中國環球電視網（CGTN）和《紐約郵報》（New York Post）等報道，陳旭日前在線上簡報會稱，中國暫不會邀請國際專家參與調查新冠病毒源頭，直至抗疫工作取得最終勝利。他說，當前中國的首要任務是戰勝疫情，其次是應對美國有關疫情的政治化言論。

稱首要戰勝疫情 其次應對美國政治化言論

陳旭又表示，中國並非對任何形式的調查或評估反感，亦認為有關做法有助國際社會為應對未來的公共衛生緊急事件做準備，但中國現在需要「正確地關注和分配我們的資源」，以挽救生命。他說，關於是否及如何邀請，目前需要確定正確的優先次序，另一方面需要適當的氣氛，但現時針對中國充滿政治動機的指控、污衊及譭謗，已經令氣氛惡化。

華春瑩諷蓬佩奥：證據還在炮製？

中國外交部發言人華春瑩昨亦重申，溯源問題是科學問題，需要交由科學家和專業人士在充分科學論證基礎上作出判斷。中國一直同世衛保持密切良好溝通，並將繼續本着公開、透明、負責任的態度，同世衛開展良好合作，包括在溯源問題上的合作。她強調，中方支持「在適當的時候」對疫情作回顧、總結，但反對美國等個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，搞「有罪推定式」的國際調查。她又質疑，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）近日咬死「病毒源自武漢實驗室」，「他的證據在哪裏？請拿出來！如果拿不出來，是不是還在炮製過程中？ 」

中國外交部副部長樂玉成上周亦曾回應國際調查問題，表示堅決反對在沒有任何證據的情况下，事先推定中國有罪，然後通過所謂國際調查來尋找證據；反對把國際調查政治化、對中國搞污名化。飽受質疑的武漢病毒研究所的研究員袁志明，也多次接受傳媒採訪反駁有關指控，稱病毒所無意無能力製造病毒。

世衛：商討再派專家組赴華查毒源

針對美國、澳洲等多國近期要求派國際專家調查新冠病毒是否源自武漢實驗室的呼聲，WHO衛生緊急項目技術主管范科霍夫（Maria Van Kerkhove）周三表示，正與相關方討論再次派專家團隊前往中國，將關注不同動物的接觸史，以找到病毒來源。中國—世衛聯合專家考察組2月下旬曾到北京、廣東、四川、武漢等地考察疫情，專家組外方組長、世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）其後受訪曾盛讚中國採取的防疫措施，更稱覺得世界欠了武漢人民的情。

（抗疫新階段）

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