虎門大橋波浪振動 專家稱安全

中新社報道，廣東省交通運輸廳、省交通集團前晚連夜組織內地12名橋樑專家召開專題視像會議，專家組稱，大跨徑懸索橋在較低風速下存在渦振現象，振動幅度較小不易察覺，僅在特殊條件下會產生較大振幅，不影響橋樑結構安全，但會影響行車體驗、舒適性，易引發交通事故。根據現有掌握的數據和觀測到的現象分析，虎門大橋結構安全可靠，是次振動不會影響其結構安全和耐久性。

超負荷運行 撤水馬續封橋

大橋昨日仍見不同程度的振動，當局昨午撤走水馬，並繼續封閉雙向交通。大橋管理單位已緊急對大橋展開全面檢測，交通運輸部亦已組建專家工作組到場指導。

虎門大橋副總工程師張鑫敏表示，由於受到風力和慣性的影響，一個結構振動後，不會馬上停止，但能耗最終會消掉。1997年建成的虎門大橋長期超負荷運行，從去年8月開始實行管制保養，禁止貨車及40座以上汽車通行。張鑫敏稱，根據海內外經驗綜合研判，虎門大橋是次導致振動的原因亦包括該橋長期高負荷運行。