搶先全球 上海迪士尼5．11重開 入園全程戴口罩 花車巡遊未恢復

澎湃新聞報道，根據上海迪士尼度假區的公告，樂園重開將秉持審慎的原則，同時借鑑已於3月初重開的迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店的成功經驗，落實強化的健康和安全措施。

公告顯示，在恢復運營初期樂園將採取系列新措施，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園，在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離，以及增加衛生消毒的頻次等。遊客除要全程戴口罩，接受體溫檢測外，入園時還要出示身分證或旅行證件原件以及「健康碼」，持「綠碼」者方可進入。

樂園將在控制客流量的基礎上，恢復大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區以及劇院演出，仍暫不對遊客開放。為保證安全距離，花車巡遊和夜光幻影騷，以及與迪士尼角色的親密互動及近距離合影等活動也暫未恢復。

樂園門票將於明天上午8時起，在官方網站以及官方旅遊合作伙伴網站重新開售，暫時實行每日限量發售，遊客必須提前購買指定日門票，所有年卡持卡人也必須提前預約入園日期和時間。中新社旗下的「中新經緯」引述內地「攜程旅行」網站消息稱，在上海迪士尼宣布重開後的幾個小時內，攜程平台上，上海迪士尼門票與度假產品的搜索量增長超過500%。

上海區總裁：其他公園也忙着準備

據報道，上海迪士尼度假區於1月25日起關閉，是疫情爆發以來全球首個暫停開放的迪士尼度假區，目前也是首個宣布重開的迪士尼度假區。報道引述上海迪士尼度假區總裁兼總經理薛逸駿（Joe Schott）表示，「隨着上海迪士尼樂園的重新開放，我們全球其他公園的迪士尼家庭也在忙着準備重新開放。」據上海市政府新聞辦公室通報，上海在2月底已基本截斷本市疫情傳播，之後以境外輸入病例為主，目前累計確診的656宗病例中有317宗為境外輸入，治癒病例累計620宗。

明報記者

（抗疫新階段）